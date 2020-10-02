陸軍官校校友會29日舉辦「陸軍官校在台復校70週年慶祝大會」，前陸軍總司令陳廷寵致詞時表示「我是中國人，是驕傲的象徵」，若兩岸真的開戰，他直言，國軍沒有戰力。對此，資深媒體人康仁俊起底陳廷寵過往在前總統李登輝面前發生過的糗事，同台主持人謝震武聽完後整個大傻眼。

康仁俊在政論節目《新聞面對面》上表示，陳廷寵有一個非常著名的事蹟。在民國77年「光武演習」的時候，那時陳廷寵任閱兵指揮官，耍刀的時候，在總閱兵官李登輝的面前，「把軍帽給耍下來了」！此時，謝震武傻眼喔了一聲，而同台的來賓王時齊則是譏諷，「他的軍力零」！

康仁俊說完後，在場的來賓表情都非常訝異，因為閱兵的場合中，一個軍官居然讓軍帽掉下來，這是何等大事！康仁俊接著表示，據說當時李登輝還有安慰陳廷寵，「沒有關係，因為他是中將，帽子掉了，換一個上將的帽子下去」。結果陳廷寵後來還真的升上將，此話一出，在場來賓都面面相覷。

康仁俊再表示，所以為什麼外界會說李登輝提拔陳廷寵，就是因為在光武演習中，陳廷寵出了把帽子掉下來的事件。要知道，在軍中發生帽子掉了、旗斷了這些事都是大忌諱，但是陳廷寵的仕途最後竟是官運亨通。

康仁俊指出，陳廷寵當時能當上閱兵指揮官，後面不是總司令就是參謀總長，就知道能擔任這位置有多難了。

(中時新聞網)