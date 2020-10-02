美國總統川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎。

據《每日郵報》指出，根據一名川普政府匿名官員表示，剛一同與川普參加9月29日辯論的希克斯，隔日仍與川普同搭機赴造勢大會，但她已於1日確診，為川普身旁傳出確診的所有人士中，最接近他的一位。

希克斯先前曾任白宮聯絡室主任，並在大選前重新加入川普團隊。她本周內多次與川普隨行，包括前往辯論場時與川普同搭空軍一號，以及30日搭乘總統專屬的直升機海軍陸戰隊一號。她被媒體捕捉到在參加辯論會時並未戴上口罩。目前川普並未有確診跡象

希克斯也是自白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）確診後，最近一位白宮確診幕僚。

(中時新聞網)