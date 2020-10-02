國民黨將於明年改選黨主席，外傳前台北縣長周錫瑋可能參選，今天周錫瑋在接受專訪被追問時也坦言，雖然現在還沒有正式宣布，但已在進行相關準備工作了。

周錫瑋今天接受《POP撞新聞》專訪時透露，自己從南部出發，已拜訪許多黨員，聽到的聲音和黨目前的方向不同。每次國民黨選舉挫敗時就會放棄自己的立場，過去兩年多他因輔選跑遍全台，許多民眾都跟他說，國民黨地方紮根不夠且缺乏理念陳述，很多人淪為只求勝選，不只國民黨，如今其他政黨也一心只求勝選。

周錫瑋認為，國民黨的主席要是專職黨主席，不能想要選總統，否則每次選舉只會安排自己人參選，忘了自己作為黨員應努力的目標，因此如果他參選黨主席，就不會選2024總統。過去國民黨失敗，就是因為黨主席無所不包，把其他有能力的人排擠在外，變成只有少數人能參與國民黨運作。

周錫瑋認為，現階段國民黨努力目標理應是做好有力的在野黨，但這點也沒有做到，而黨主席有三方面重要工作，黨的理念方向、立法院與地方政府政策、兩岸與國際關係和諧。

而被主持人問到是否仍有和前高雄市長韓國瑜聯絡、外傳韓國瑜也可能參選他倆會是競爭還是將只有其中一人參選，對此周錫瑋說自己和韓國瑜是非常好的朋友與兄弟，彼此做事情都有默契尊重，但是他們每個人都有階段內該努力的事情，他們都會全力以赴。

(中時 )