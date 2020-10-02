特斯拉預定周五公布第三季（7至9月）交車量，而華爾街一片看好交車量創新高，讓特斯拉距離全年交車量50萬台的目標更近一步。

FactSet在9月底公布的最新調查指出，華爾街對特斯拉第三季交車量的平均預估值為14萬台，其中包括10.8萬台Model 3、8千台Model S及7,300台Model X。

1日早盤特斯拉股價大漲2.3％，每股439.20美元。

去年第四季特斯拉交車量11.2萬台創紀錄。特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）日前已在員工信件中透露：「我們有機會在第三季再創交車量新高紀錄，但我們必須非常努力才能達成目標。」

RBC Capital分析師史帕克（Joseph Spak）的預期更加樂觀，估計特斯拉第三季交車量達到14.5萬台。雖然特斯拉向來不公布各區域市場交車量，但史帕克認為第三季特斯拉交車量創新高主要是受到Model 3中國交車量成長所推動，彌補歐美市場交車量下滑。

他也推測第四季特斯拉交車量17.6萬台，讓特斯拉順利達成全年交車量50萬台的目標。

史帕克如此樂觀並非毫無根據。今年第二季美國正值疫情高峰期，而特斯拉在美國唯一廠房被迫關閉，嚴重影響交車進度。儘管如此，特斯拉7月公布的第二季交車量依舊逼近9.1萬台，超越華爾街預期。

德意志銀行分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）的看法相對保守。他在近日將特斯拉第三季交車量從14萬台下修至13萬台，原因是Model 3美國交車量下滑，且Model S及Model X全球交車量下滑，但13萬台依舊打破去年第四季的最高紀錄。

羅斯納表示Model 3在美國需求降溫主要是因為和Model Y對打。他預期特斯拉全年交車量48萬台，合乎特斯拉預期全年成長率30％至40％範圍的低點。

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(中時新聞網)