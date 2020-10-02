在總冠軍賽2日休兵空檔，湖人「小皇帝」詹姆斯受訪談到跟「一眉哥」安東尼戴維斯之間的關係，「我們從不嫉妒對方，我認為這是最棒的事情，在職業運動中，會有些人聯合起來，我相信嫉妒心會悄悄產生，但這跟我們本性完全相反。」

「我們知道我們是誰，也知道我們該做什麼，」詹姆斯表示，「認真來說，我們只是想要最好的，每一天無論是在場內或場外，為了彼此，我們從不嫉妒對方，我認為當你把這種心態跟尊重結合在一起時，只有天空才是我們的極限。」

聽到詹姆斯這番言論，安東尼戴維斯當然馬上回應，「我不嫉妒他，他也不嫉妒我，我認為這點在場上展現出來，當隊內有兩個領袖，嫉妒心總會滋生，但當你擁有兩名無私球員，我們兩人的求勝心就是如此，其他事情就會煙消雲散。」

「我們隊內從不存在嫉妒問題，任何人身上都沒出現過，每個人都為其他隊友表現感到興奮，每當有人獲得獎項，我們全隊都是第一個上前祝賀，」安東尼戴維斯說，「無論何時我們發現這種情況都會說出來，無論在季後賽或影片會議中。」

說到自己唯一嫉妒詹姆斯的地方，安東尼戴維斯不禁開起玩笑，「詹姆斯有總冠軍戒！他為此跟我承諾過，到目前為止他都遵守承諾，所以我希望自己不用嫉妒那東西太久。我想贏球，他有3枚冠軍戒，那肯定是我最嫉妒的一件事情。」

(中時 )