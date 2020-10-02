陳水扁昨日（1）與馬英九、郝龍斌、吳伯雄、黃大洲等歷任台北市市長，在現任台北市長柯文哲的邀請下，出席「台北設市百年交流分享」。陳不僅一開口就大談時事把所有人風頭搶盡，會後更主動去向馬握手，成各界關注焦點。國民黨議員王鴻薇表示，陳的氣色與精神都遠勝在座來賓，可見「保外就醫很有效」；國民黨立委鄭麗文表示，從陳的行為可看出他是個在位凶狠、失勢身段比誰都柔軟的人，大家拿他一點辦法都沒有，這種人沒那麼好對付。

陳水扁是「台北設市百年交流分享」現場唯一民進黨籍的台北市長；陳水扁一開口不談歷史，直切時事。陳表示，今天在場的四位民選的院轄市台北市長，只有阿扁只做一任，其他三位都是連任，「代表阿扁做得不夠好，所以我覺得非常慚愧」。

不僅如此，陳水扁直言，他想到市長大家可以坐下來，為什麼朝野沒辦法坐下來？兩岸更沒辦法坐下來？不管坐下來喝茶、聊天或做怎樣的交流跟互動，認為能夠齊聚一堂，大家坐下來就是好事。同時強調，「希望今天柯市長的用心，以及他的表現，來促成今天的盛會，這只是一個起點。接下來，我們能夠看到朝野和解，更能夠看到兩岸和解」。

王鴻薇在政論節目《少康戰情室》表示，看到這個換面感觸深刻，陳水扁的氣色之容光煥發、講話之中氣十足，比現場其他前台北市市長都還要好，而且可謂是「風采依舊」，可見「保外就醫很有成效」，令人驚嘆。

鄭麗文表示，從陳水扁可以看出，很多台灣人對所支持的政治人物跟政治領袖「有沒有原則」，並不是很重要。當他拿到權力的時候的那種強勢、得權不饒人的姿態；當他失去權勢的時候，他的身段可以比誰都柔軟、有彈性，無論如何都可以蹭出一個舞台、蹭出一個聲量。這樣子的跳樑小丑、投機政客，他就是在台灣擁有最多的政治權力鎂光燈跟政治舞台的人，甚至在活動中看起來還一副「現任市長」，可見「人不要臉，你拿他一點辦法都沒有！」

(中時新聞網)