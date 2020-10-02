央視網報導，大陸國家主席習近平1日在聯合國大會紀念北京世界婦女大會25週年高級別會議上通過視頻發表重要講話時，提出4點主張：第一，幫助婦女擺脫疫情影響。第二，讓性別平等落到實處。第三，推動婦女走在時代前列。第四，加強全球婦女事業合作。

習近平指出，婦女是人類文明的開創者、社會進步的推動者，在各行各業書寫著不平凡的成就。我們正在抗擊新冠肺炎疫情，廣大女性醫務人員、疾控人員、科技人員、社區工作者、志願者等不畏艱險、日夜奮戰，堅守在疫情防控第一線，用勤勞和智慧書寫著保護生命、拯救生命的壯麗詩篇。我們要為她們點贊。在中國抗擊新冠肺炎疫情最緊要的時刻，正是成千上萬這樣的中國女性，以勇氣和辛勞詮釋了醫者仁心，用擔當和奉獻換來了山河無恙。

習近平強調，25年來，北京世界婦女大會精神不斷催生積極變化。婦女社會地位顯著提高，「半邊天」作用日益彰顯，性別平等和婦女賦權已成為《聯合國2030年可持續發展議程》的重要目標。新冠肺炎疫情還在全球蔓延，婦女面臨更大挑戰。在抗擊疫情和推動經濟社會復蘇進程中，尤其要關注婦女特殊需要，落實《北京宣言》和《行動綱領》。

此外，習近平提出4點主張：

第一，幫助婦女擺脫疫情影響。要關注一線女性醫務工作者身體健康、社會心理需求、工作環境。要把保障婦女和女童權益置於公共衛生和復工復產計劃重要地位，打擊侵犯婦女權益的行為。要強化社會服務，優先保障孕產婦、兒童等特殊人群，格外關心貧困婦女、老齡婦女、殘疾婦女等困難群體，為她們做好事、解難事、辦實事。

第二，讓性別平等落到實處。保障婦女權益必須上升為國家意志。要以疫後恢復為契機，為婦女參政提供新機遇，提高婦女參與國家和經濟文化社會事務管理水平。要消除針對婦女的偏見、歧視、暴力，讓性別平等真正成為全社會共同遵循的行為規範和價值標準。

第三，推動婦女走在時代前列。要堅持在發展中保障婦女權益，靠發展改善婦女民生，實現婦女事業和經濟社會同步發展。要最大限度調動廣大婦女積極性、主動性、創造性，增強她們的獲得感、幸福感、安全感。要充分發揮政府作用，廣泛調動社會力量，支持和幫助婦女享有出彩的人生。

第四，加強全球婦女事業合作。中國大陸支持聯合國把婦女工作放在優先位置，在消除暴力、歧視、貧困等老問題上加大投入，在解決性別數字鴻溝等新挑戰上有所作為，使婦女目標成為2030年議程的早期收穫。

習近平強調，男女平等是中國大陸的基本國策。中國大陸建立了包括100多部法律法規在內的全面保障婦女權益法律體系，基本消除義務教育性別差距，全社會就業人員女性佔比超過四成。5年前，他倡議召開全球婦女峰會，提出一系列全球合作倡議，已經得到全面落實。大陸將繼續加大對全球婦女事業支持力度。中國大陸倡議在2025年再次召開全球婦女峰會。

習近平最後指出，建設一個婦女免於被歧視的世界，打造一個包容發展的社會，還有很長的路要走，還需要付出更大努力。讓我們繼續攜手努力，加快實現性別平等、促進全球婦女事業發展。

(中時 )