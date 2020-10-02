中新社報導，中國大陸駐英國大使館10月1日發表聲明，強烈譴責「港獨」暴徒焚燒國旗、衝撞使館的卑劣行徑。

聲明指出，10月1日下午，十餘名「港獨」暴徒在大陸駐英國大使館門前公然焚燒大陸國旗，悍然衝撞破壞使館正門，公開張貼「港獨」標語。上述惡劣行徑肆意毀損侮辱國旗，褻瀆國家和民族尊嚴，嚴重違反《中華人民共和國國旗法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，嚴重挑戰中國主權和領土完整，嚴重威脅使館館捨和人員安全。

聲明稱，使館對這種卑劣行徑表示強烈憤慨並予以嚴厲譴責，這充分暴露出「港獨」分子「暴力違法」的醜惡面目和「反中亂港」的真實圖謀，他們的倒行逆施絕不會得逞，他們分裂國家、賣國求榮的行徑必將遭到歷史和人民的唾棄。

中國大陸駐英國大使館已向英國警方、英國外交發展部提出嚴正交涉，要求英方迅速開展調查，盡快將肇事者繩之以法。中國大陸駐英國大使館敦促英方切實履行《維也納外交關係公約》規定的東道國政府的責任與義務，維護外交使領館神聖不可侵犯，確保中國大陸使領館館捨與人員的安全與尊嚴。

(中時 )