警消快速將傷者送醫，也疏導交通，對天亮後中秋節連續假期的高速公路避免造成塞車問題。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯交流道南下入口匝道，2日上午6時許，發生貨車車禍，導致小貨車車頭全毀，小貨車司機受困於駕駛座無法脫逃，消防局救護人員到場後，立即使用破壞器材搶救傷患，傷勢為臉部撕裂傷5公分、右小腿開放性骨折、左小腿擦傷，傷患救出後立即送往大慶中山醫院，車禍發生原因與責任，警方還要進一步釐清。

中秋節連假車流多，台中市南屯區南下閘道入口發生車禍，消防局獲報派遣工業區、春社及西屯等分隊，出動消防車4輛、救護車2輛，人員共21名，由分隊長林炎璋帶隊前往搶救，現場為大貨車與小貨車車禍，導致小貨車車頭全毀。

消防局救護人員到場後，使用破壞器材搶救傷患，立即送往大慶中山醫院，車禍發生原因與責任，警方還要進一步釐清。（民眾提供／盧金足台中傳真）

消防人員到場發現，因重大衝力，小貨車司機受困於駕駛座無法脫逃，到場後立即使用破壞器材搶救傷患，廿二歲的小貨車男性駕駛，右小腿骨折、臉部外傷、意識清醒，由工業區91送往大慶中山醫院。

警消快速將傷者送醫，也疏導交通，對天亮後中秋節連續假期的高速公路避免造成塞車問題。

(中時 )