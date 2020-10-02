8月24日，凱基台北單點成交量高達308億元，帶動凱基證券當日市占率來到12.35%，超過龍頭元大證券的12.17%。外界都把焦點放在是否為外資所為，但業內人士關心的，卻是凱基證券率先申請了1G的高速線路主機共置服務，打破業界抵制線路升級，以要求證交所降價的默契。

券商私下表示，為因應逐筆交易上線，證交所砸下數億元提升設備，也有意讓券商將原先100M的線路擴增至1G，但因報價過高，觀望者居多。

據推算，一般規模券商基本要拉4條線路至證交所的系統（兩條行情線、兩條交易線），1條線路月租約7萬元，1個月費用近30萬元；若要增至1G，1條要價27萬元，且如線路數不變，連線成本頓時就暴增了近3倍。

原本因為希望證交所降低報價，業界有暫不拉線的默契，連已申請線路的券商也都配合暫停使用，但凱基證券這次卻被發現竟已經使用1G線路，形同偷跑。對此，凱基證券回應，當時券商公會僅召集同業口頭交換意見，與證交所協商半年無進展，才為因應客戶需求而申請。公會若欲繼續與證交所協商，凱基證券樂觀其成。

(中時新聞網)