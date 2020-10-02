特斯拉（Tesla）中國官網1日刊登公告，宣布中國製造Model 3標準續航升級版再降價，補貼後售價人民幣（下同）24.99萬元，共調降2.165萬元，幅度近8％，為史上最便宜的Model 3。

特斯拉上次調價是在5月1日，當時中國製造的Model 3標準續航升級版補貼前售價由原來的32.38萬元降價至29.18萬元，在享受2.025萬元的新能源車補貼後，該款車輛的最終購買價格僅剩27.155萬元。

綜合陸媒體報導，特斯拉同時公布中國製造Model 3長續航後輪驅動版補貼後售價30.99萬元，共調降3.415萬元，降幅9.9％。

業內人士分析，此次特斯拉下調中國製造Model 3銷售價格或與該車型技術升級和國產化率不斷提升密切相關，特斯拉研發製造成本因此得以下降。此外，特斯拉的直營模式亦使價格體系更公開透明。

另有外媒引述知情人士表示，此次降價是因為該車款使用了寧德時代生產的無鈷磷酸鐵鋰（LFP）電池。這種電池的原物料價格更低，有助提高特斯拉在中國市場的競爭力。平安證券分析，搭載磷酸鐵鋰電池的Model3電池成本預計將下降15％～20％。

據了解，更新後的Model 3標準續航升級版的續航里程獲得20公里以上的有效提升，國標工況法下綜合續航里程達到468公里，高於搭載松下電池的455公里和LG化學配套的445公里。最高時速可達每小時225公里，百公里加速時間僅為5.6秒，並享有同等的整車和電池保固。

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(中時新聞網)