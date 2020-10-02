京台公鐵高速先期工程平潭海峽公鐵兩用大橋公路面試通車。（摘自科技日報）

平潭是大陸直線距離台灣最近的地方，大陸《科技日報》微信公眾號2日報導，《十三五規畫》北京至台灣高速公路、高鐵的先期工程──平潭海峽公鐵兩用大橋公路，10月1日面試通車，這是大陸首座、世界最長跨海峽公鐵兩用大橋，由中國中鐵大橋院設計、中國中鐵大橋局承建。

平潭海峽公鐵大橋不僅是長樂至平潭高速公路和福州至平潭鐵路的控制性工程，大橋整體還將於年底與福平鐵路同步開通，屆時，平潭這座集「自貿區＋試驗區＋國際旅遊島」三大國家級戰略於一體的綜合實驗區，將結束不通鐵路的歷史，與福州時空距離進一步縮短，實現半小時生活圈和經濟圈，對促進海西經濟發展具有重大意義。

據報導，這次公路面試通車，為長樂松下至平潭段高速公路主線通車目標提供了有力保障。該段公路是大陸高速公路網京台線重要組成部分，也是第二條進出平潭島的重要通道，通車後福州至平潭的用時將縮短半小時，形成一小時通勤圈。

據悉，平潭海峽公鐵兩用大橋全長16.34公里，起於福州市長樂區松下鎮，經人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，依次跨越元洪航道、鼓嶼門水道、大小練島水道、北東口水道，在蘇澳鎮上平潭島。「大橋上層設計為時速100公里的六車道高速公路，下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路。

大橋橋址所在處是世界上著名的三大風暴海域之一，風大、浪高、流急、岩硬，波浪力是長江等內河的10倍以上，全年7級以上大風超過200天，有效作業時間不超過120天。」中國中鐵大橋院黨委書記劉自明介紹，惡劣的環境讓這裡一度被稱為「建橋禁區」。

「雖然環境惡劣，但我們採用了一系列新結構、新材料、新工藝、新裝備，成功解決了在惡劣複雜海洋環境條件下橋樑建設的系列難題。因此平潭海峽公鐵兩用大橋將成為中國橋梁建造史上一座新的里程碑，對今後同類型橋樑具有重要的借鑒意義。」中國中鐵大橋局副總經理張紅心說。

(中時 )