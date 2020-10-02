「亞洲舞王」羅志祥4月傳出與舊愛周揚青情變，更被女方爆料慣性劈腿、愛搞多人運動，導致形象跌落谷底，重創演藝事業，不過近來復出演藝圈動作頻頻，昨天正逢中秋節更曬出與母親的合照，還自曝兩人搞笑對話。

羅志祥曬出母子倆久違的合照，只見他憋著嘴面對著鏡頭，母親則是站在背後緊靠著，接著便自曝母子間的對話，只見母親提醒他回基隆要記得帶月餅回來，而羅志祥也一秒答應，沒想到20分鐘後羅志祥到家卻忘了帶月餅，接下來母親的回應讓他緊急消音，最後則是祝大家中秋節快樂、健康、平安。

對於母親被「消音」的一段對話，也引起網友極度好奇，紛紛留言：「好想自動填入那段消音」、「好奇到底是說什麼？好想要私訊詢問喔」，對此也釣出羅志祥親自留言回應：「哈哈哈，你懂我媽會說什麼就好」。

羅志祥爆發醜聞後，在大陸兩個節目都被取消錄影，回到台灣也幾乎神隱未曾公開露面，八月被被媒體直擊出現內湖餐廳時，曾問到其復出計畫，他則低調表示目前只想多陪家人，其他沒多做交代。

(中時新聞網)