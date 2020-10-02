飛雅特克萊斯勒、通用上季銷售下滑 但需求已有改善 10:532020/10/02 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然美國飛雅特克萊斯勒與通用汽車第三季銷售均下滑，不過這兩大車商表示，上季需求已見明顯反彈。 前者聲稱，第三季銷售量雖儘管減一成，不過卻較前一季暴增38%。後者也指出，上季銷售量比上年同期減少9.9%，但其每月賣出車輛都有增加，凸顯汽車業持續復甦跡象。 產業分析師預測美國本土汽車第三季銷售可望比第二季出現大幅改善，雖然如此，與一年前相比，仍將減少11%到13%。 (工商 ) #銷售 #上季 #飛雅特克萊斯勒 #銷售量 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五大壽險 10月不降宣告利率 04:102020/10/02 金融．稅務 A股Q3領跑全球 Q4走勢仍偏多 04:102020/10/02 產業財經 台股承銷紅火 IPO甜蜜蜜 04:102020/10/02 財經要聞 特斯拉Q3交車量 將創新高 04:102020/10/02 全球財經 連鎖咖啡掀蔬食潮 04:102020/10/02 時尚消費 娃娃看天下漫畫家 季諾逝世 04:102020/10/02 兩岸要聞 日商CKD發表半導體化學製程產品 04:102020/10/02 財經要聞 網紅主播薪酸 7成月入4萬 04:102020/10/02 產業財經 川普、拜登首場辯論 收視率創第三高 04:102020/10/02 全球財經 離岸人民幣強彈 升破6.74元 04:102020/10/02 財經要聞 財經熱門新聞 台積電爆了！狂掃全球半數EUV機台 狠甩死敵 - 財經 中芯恐遭斷頭？英媒爆川普押錯籌碼 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 納智捷U6 降價逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 陸領跑後美元時代全球金融體系？美要追趕竟得學忽必烈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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