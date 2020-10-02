雖然美國飛雅特克萊斯勒與通用汽車第三季銷售均下滑，不過這兩大車商表示，上季需求已見明顯反彈。

前者聲稱，第三季銷售量雖儘管減一成，不過卻較前一季暴增38%。後者也指出，上季銷售量比上年同期減少9.9%，但其每月賣出車輛都有增加，凸顯汽車業持續復甦跡象。

產業分析師預測美國本土汽車第三季銷售可望比第二季出現大幅改善，雖然如此，與一年前相比，仍將減少11%到13%。

(工商 )