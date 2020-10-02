訊連科技（5203）積極搶攻AI臉部辨識商機，宣布數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊?(VIVOTEK)?攜手合作，將訊連科技AI臉部辨識加值軟體FaceMe整合至晶睿通訊影像管理軟體Vast 2，打造整合AI臉部辨識技術的智慧安防解決方案。

訊連表示，此一站式的服務不僅讓使用者可輕鬆管理大量安防攝影機，更可透過AI臉部辨識技術，進行員工、VIP及黑名單等身分辨識，及整合即時通知示警，打造更智慧、高效的安防解決方案，並可運用於各式各樣的物聯網應用領域中。

近年來，AI臉部辨識應用蓬勃發展，其中智慧安防更是主流應用之一，而AI臉部辨識可為智慧安防提供更多樣化的應用。

訊連表示，藉由雙方策略合作，訊連科技的FaceMe Security解決方案可與晶睿通訊影像管理軟體VAST 2高度整合，結合晶睿通訊多元齊全的網路攝影機產品線和後端影像管理軟體，大幅簡化以往繁雜的安裝流程。

此外，用戶端亦可根據名單管理功能（員工、VIP及黑名單），於安控場景準確辨認VIP或可疑人士，同步搭配精準的即時通知、快速比對VAST 2系統資料庫篩選出對應影像，為使用人員帶來更安全、即時的安控系統，提供頂尖的臉部辨識安防應用情境，打造全新的AI臉部辨識安防體驗。

訊連與晶睿通訊透過策略聯盟，將台灣開發的AI臉部辨識整合解決方案推向國際市場，可應用於智慧安控、智慧建築及智慧製造等眾多領域應用案例中，雙方將於10月15日共同舉辦?「智慧安防?x?臉部辨識?–?AI?智慧物聯新視界」線上研討會，分享AI臉部辨識安控解決方案相關應用，讓台灣客戶可有更深入的了解。

(工商 )