第四季電商零售旺季由中秋連假拉開序幕，電商業者為搶攻連假商機，積極推出相關活動搶市。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物推出「tenten愛作伙」檔期活動，搶攻年底旺季商機。

PChome 24h購物表示，首波主打「tenten相伴」，全站500萬種商品下殺3折起，同時至10月26日將線上舉辦「美妝狂歡週年慶 品牌最高回饋11％」，攜手碧兒泉、提提研、KOSE、歐舒丹等品牌吸引消費者，10/7～10/26聯手眾多一線大牌主打「周慶狂享曲瘋狂特賣」、「王牌家電迎周慶」等活動，預期再創一波消費高峰。

創業家兄弟（8477）旗下松果購物，則是看準今年因為疫情關係而爆發的國旅商機，攜手AsiaYo推出安心旅遊補助訂房專區，，加碼祭出優惠三重優惠助攻國旅市場。

松果購物表示，一步從下單量發現，自6月起疫情轉趨緩且穩定，站上露營﹑旅遊商品關鍵字搜尋量成長5成﹑商品銷量更月增逾3倍，以旅行收納以及旅行盥洗用品為最大宗；其中以可用作分裝防疫酒精且隨身攜帶的旅行分裝收納瓶為出旅首選的熱銷商品。

除了中秋連假，接下來的雙十連假再度掀起國旅熱潮，松果購物表示，10月更以團體戰線上串連聯手助攻國旅，到10月12日止透過松果購物前往AsiaYo預定台灣住宿（台澎金馬）旅遊補助加碼贈，此外，在松果購物添購旅遊裝備消費滿1,500元，也可有機會參加旅宿週週抽，搶攻連續假期的旅遊商機。

(工商 )