國民黨革實院長羅智強前天在臉書透露，遭監察院調查他的4筆政治獻金，其中3筆都低於10000萬元，最低是306元，指姓名與身分證字號不符，要他舉證，怒轟監察院長陳菊「查羅智強300元，不查陳明文300萬」。他今天再於臉書開嗆陳菊直接罰他120萬元，就算罰到他破產，他也會繼續寫文章寫到民進黨下台。

羅智強說，陳菊的監察院嗆罰羅智強6萬到120萬！好個凶狠又囂張的東廠院長。日前，他揭露陳菊一上任，第一件事，就是要查他的政治獻金「身分證字號不符」。

他說，新聞鬧開後，陳菊的監察院一方面說「查核沒有針對性」，但也同時嗆罰羅智強：「若捐贈者姓名與身分證字號，經查核確定不吻合，明顯違法時，捐贈者將被處捐贈金額的兩倍以下罰鍰，受贈者（羅智強）將被開罰6萬至120萬元。」然而，法律是這麼規定的嗎？

羅智強說，《政治獻金法》明文規定，有關捐贈人的身分資料，受贈人並沒有查核義務，是「故意為不實之申報」才有處罰的問題。這有實務上的考量，因為政治人物不可能去對捐款人說「麻煩身分證影本來一下」，一定是尊重對方的填寫，然後申報給監察院。

他說，今天，顯然是在陳菊的一聲令下，監察院直接把「故意」兩字拿掉了，意思是只要資料不實，受贈人就要罰6萬到120萬。照這邏輯，民進黨以後只要派人來捐款，故意留不實的資料，就可以把國民黨的候選人罰到倒，這東廠還真是威的不得了！

羅智強強調，他告訴陳菊，不用雞蛋裡挑骨頭找藉口，「妳的東廠院就直接開罰智強120萬吧！我告訴你，就算罰到羅智強破產，我照樣提筆為劍，戰到民進黨下台！」用他出的新書「伊羅寓言」，寫盡民進黨的醜惡囂張、謊話連篇。

(中時 )