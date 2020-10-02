川普與拜登首場辯論

雖然第一次美國總統大選辯論周二結束後，即時民調顯示，民主黨對手拜登獲勝，但白宮主人川普的競選策略師卻希望，能從亂成一團的辯論中撈些片段來回收再利用。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，川普競選團隊打算，剪些他們認為能凸顯總統最強悍時刻的片段，製作數位廣告廣為宣傳。

首先他們要凸顯的是川普的果斷，例如，他在辯論中對拜登說，「我在47個月內做的，比你47年做得還多」。一名未獲得授權發言的川普競選策略師透露，廣告將從現在開始天天播出，一直到11月3日，以凸顯兩人的核心對比。

另一個片段是川普挑戰拜登，要他說出一個支持他的執法機構，「說啊，想想，我們有的是時間」。可是拜登回答，「我們沒時間了」。

另一個片段是辯論主持人華勒斯（Chris Wallace）問拜登，他有沒有致電民主黨籍的波特蘭（Portland）市長，或是奧勒崗州州長，要求他們制止種族暴力衝突，可是拜登回答，「我現在又沒擔任公職」。而川普競選陣營的消息人士說，這是軟弱候選人的軟弱回答。

此外，美國自由派最高法院大法官金絲柏格（Ruth Bader Ginsburg）病逝後，川普與共和黨快馬加鞭，急著提名新人選，以遞補留下的空缺，好讓保守派取得6：3的優勢。而民主黨部分左派人士期望，要是拜登11月勝選，加上民主黨奪回參院多數優勢，能擴編最高法院大法官名額，不過走中間路線的拜登擔心，這會進一步加劇兩黨分歧，因此不願做出承諾。

而在第一次辯論中，川普抓著這點窮追猛打，惹得拜登要他閉嘴，並強調無論他採取甚麼立場，都會有問題，最後還是迴避了這個問題。而川普也將針對這點，繼續痛擊拜登。

然而，部分獨立民調專家懷疑，這些從辯論剪出的新廣告可以發揮甚麼大影響。資深民調專家蘭茲（Frank Luntz）說，在由15名未決定選民（undecided voters）組成的焦點團體中，有部分表示，川普和拜登的第一次辯論其實更說服他們，根本不要去投票。而蘭茲表示，他從沒見過辯論會引發這種反應。

(中時新聞網)