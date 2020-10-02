內關穴位置（紅圈）。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

多數化療病人都害怕藥物帶來的「噁心感」，台中慈濟醫院中醫師馮紀新從臨床驗證，化療前1小時針灸「內關穴」止吐成效良好。馮紀新指出，中醫輔助西醫在癌症治療不同時期都能發揮作用，幫助病人順利抗癌，別迷信秘方、或誤以為高價藥物就一定發生奇效。

40歲的陳小姐3年前發現罹患胃癌時，已是第四期，臺中慈濟醫院一般外科主任余政展透過胃繞道手術、腹腔溫熱化療等方法，大幅改善他的生活品質，期間還曾經回到工作職場，甚至帶家人出國旅遊；當癌細胞捲土重來時，陳小姐再度接受手術並持續搭配化學治療、免疫療法，但對她而言，噁心感與吃不下的感覺很不舒服，即使是搭配止吐藥劑也很難克制嘔吐，讓他幾乎興起放棄治療的念頭。

胃癌患者陳小姐以磁力貼加強內關穴刺激（紅圈）。（王文吉攝）

陳小姐在家人的鼓勵下，接受中西醫合治，發現「中醫介入幫了很大的忙。」陳小姐回憶，住院期間馮紀新醫師天天到病房把脈，針灸、開藥方，化療用藥前的針灸最明顯，嘔吐感降低很多，中藥粉增進食慾，他繃緊的神經終於可以放鬆下來。

馮紀新說明，針灸治療的機轉是刺激經穴，激發人體經絡系統的自我調整，以達到體內氣血與臟腑的平衡，進而間接調控腦神經嘔吐中樞，緩解化療後的嘔吐症狀。針灸或按壓「內關穴」是中醫最好的止嘔方式，馮醫師舉醫學研究表示，化療打藥前1小時先針灸內關穴，止吐效果更好；另外針對陳小姐食量與腸胃功能低下，藉由針灸調整強化脾胃功能，提升體力，也增加癌症治療的有效率。

中西醫合治在癌症各治療環節發揮功能不同，馮紀新指出，包括：一、術前改善機體狀況：增強體力，調理身體功能障礙，利於手術。二、術後輔助治療：手術損傷、功能紊亂、免疫力下降、傷口癒合困難等併發症。三、結合放射治療：以益氣養陰活血法合併放射療法，增加放療效果。四、結合化療：減少化療藥物的毒副作用，減輕對身體的損傷，提高免疫力，保障化療順利進行。

「以西醫為主，中醫為輔的中西醫合併治療癌症，在臺中慈濟醫院臨床十分常見，胃癌就是其中之一。」馮紀新醫師指出，中醫遵循「辨證論治」原則，為每位病人提供符合自身特點的個別治療方案，甚至對某些化療藥物也有增強效用。

(中時 )