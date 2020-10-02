據港媒報導，港女殺人案嫌犯陳同佳預料這個月內將來台灣自首，並再次向潘爸爸和媽媽致最大的歉意。

2018年2月8日，陳同佳偕同潘姓女友來台旅遊，2月13日入住北市大同區某旅店，陳同佳2月17日於旅店房殺害潘女，翌日將潘女裝進行李箱內，棄屍在台北捷運竹圍站外公園的草叢，陳案發後搭機返港，之後並將潘女相機、手機等變賣，還盜領其1萬8500元港幣。

因女兒音訊全無，潘父1個月後來台報案協尋，竟發現女兒遭狠心殺害棄屍，遺體早已腐爛，士林地檢署遺體解剖確認潘女懷有身孕，死因是遭勒頸致死。

港方因陳同佳犯罪地在國外，無法追訴其殺人罪，最後以2件竊盜罪、1件處理贓物罪控訴陳嫌，士林地檢署雖曾多次請求港方進行司法互助，港方未接受，陳同佳於去年10月23日在港出獄。

而此案件也是觸發港府修訂《逃犯條例》原因之一，之後更因港泛民主派憂心一旦「逃犯條例」通過，北京當局就可以羅織罪名，名正言順地將在港異議人士帶回大陸長期拘禁，因而引發「反送中」示威抗爭，風波至今持續約1年。

港媒《東網》報導，陳同佳2日透過聖公會教省秘書長管浩鳴發放錄音表示，會在本月內前往台灣自首，也已通知台灣代表律師處理後續事宜，更感謝死者潘曉穎母親願意為他求情，給他一個改過自新的機會。

(中時新聞網)