國民黨為擴展政黨外交、去除「親中賣台」紅帽，由國際事務部以外交部「台灣民主基金會」補助款舉辦「國際民主沙龍」午餐系列演講。首場特邀請劉德華「最佳損友」系列的港星馮淬帆揭開序幕；馮在活動中當著黨主席江啟臣的面大罵前總統馬英九，引發熱議。媒體人蘭萱則直言，國民黨請個「老先生」來，這樣如何爭取年輕人支持？

蘭萱在政論節目《少康戰情室》表示：「我真的有一個疑惑，不好意思……我覺得對於國民黨來說，第一個，國民黨那麼的沒自信，就是說事實上我們都知道說，反共跟反中有時候可以當作兩回事來講。」蘭指出，縱然對大陸政權、政治體制、人權言論等有不同看法，但對於整個中國文化、土地、人民並不反對，很多人抱持這樣的理念，國際間也很多人奉行此道，馮淬帆可能就屬於這種人。

話鋒一轉，蘭萱認為，反共的人這麼多，國民黨若今天自認「反共」、「反中共政權但不反中國」的色彩沒那麼鮮明，自己講不清楚就要找一個人來幫忙講，那個人好歹也要支持國民黨才對啊！否則人一來，結果也沒有很支持國民黨，又把馬英九罵到臭頭，怎麼看都讓人感覺有點「怪怪的」。

不僅如此，蘭萱也直言，國民黨若寄盼透過這場活動，強化「國民黨是反共的」形象並爭取更多人支持，其實不認同這個形象的「目標族群」主要是年輕人，「那你要找一些年輕人認識的人，他為什麼要找一個老先生來，然後跟大家講說反共？這有點不太理解……」

(中時新聞網)