武漢開往北京的列車上，列車員給旅客送月餅。( 摘自長江日報)

10月1日，超長黃金周8天假期首日，大陸出現「報復性旅遊」人潮，旅客利用假期紛紛外出旅遊大陸新冠肺炎最早發現地武漢境內的天河機場、三大火車站，持續迎來高峰客流，均創疫情以來客流新高。

湖北《長江日報》報導，機場部分，9月30日，武漢天河機場航班數達537架次，旅客輸送量達7.07萬人次，其中進港人數3.47萬人次，出港人數3.6萬人次，迎來節前出行客流高峰。這是自4月8日恢復商業航班運行以來首次日旅客輸送量突破7萬人次，大陸國內航班數和國內旅客輸送量已超過2019年9月30日的511架次、6.88萬人次。

作為疫情過後的第一個超長假期，今年中秋大陸國慶雙節期間航空運輸需求旺盛。根據目前的售票情況顯示，十一期間武漢往返的熱門航點主要以昆明、上海、廣州、海口、成都、重慶、北京、三亞、深圳、廈門等城市為主。

鐵路方面，武昌、漢口、武漢三大火車站當天預計共發送旅客32萬人次，再創疫情防控以來發送人數新高。

在做好高峰旅客運輸的同時，鐵路部門積極做好假日期間的貨運組織。1日淩晨，滿載413噸，其中有7個貨櫃裝載8133件防疫物資的X8015次中歐班列，從漢西車務段吳家山站開出，由阿拉山口出境，駛往德國漢堡。該趟中歐班列是武漢今年開出的第76列，也是武漢「重啟」後開出的第59列中歐班列。

據悉，10月2日，武漢局集團公司共加開武漢至上海、利川、宜昌、荊州等地往返開行的列車139列，將武漢至宜昌、襄陽等方向的7列動車重聯開行，每列重聯動車席位由500多人增加到1000多人，運能提升了1倍。

(中時 )