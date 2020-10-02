籃網明星後衛厄文再次發表爭議言論了！就在NBA總冠軍賽進行之際，厄文2日卻在隊友杜蘭特的節目中，發表自己一直是所效力過的球隊當中，最適合執行最後一擊球員說法，無疑把他一堆明星隊友看扁，他的昔日騎士隊友「小皇帝」詹姆斯也拒絕正面回應。

「由誰執行最後一擊取決於誰的手感更火燙，」厄文在節目中表示，「有件事我一直很樂意做的就是，我感覺自己始終是我所效力過球隊當中最棒的最後一擊選項，下季應該是我生涯首次感覺可讓杜蘭特來做這件事，或許他可輕鬆做到。」

厄文這番最後一擊言論，無疑看扁那些曾跟他當過隊友的球星，其中包含詹姆斯，《ESPN》記者麥克曼納明也詢問詹皇看法，他僅這樣回答，「無論是攻或守，我都沒弱點，只要我讀懂對方防守，我就會利用它，把自己放在成功位置上。」

其實厄文向來擅長製造爭議話題，除了說過相當可笑的「地平說」，更在先前NBA準備復賽期間，在視訊會議中帶頭呼籲球員不該參加復賽，甚至最近也謠傳，前籃網總教練艾金生會遭突然開除，就是因為厄文與杜蘭特帶頭要艾金生下台。

不過厄文更強大的一點，就是說話不算話的招牌「特色」，眼見自己親口講出來的最後一擊說法引發爭議，他馬上在IG回應，「為何一定要是兄弟對戰？為什麼？假如我要評論誰，我會指名道姓，你們別聽虛假輿論，就讓他們散播謊言吧！」

(中時 )