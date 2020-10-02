一年一度的中秋節總是象徵著人團圓的日子，但今年演藝界卻多了份感傷，楊丞琳才送別完黃鴻升(小鬼)總是要收拾心情過日子，在這特別的節日楊丞琳和好友一同相聚，聚會中有竇智孔、李易、海芬等人一起提前度中秋。

楊丞琳在1日中秋節分享了好友海芬一段影片，在影片中竇智孔的兒子大福正在唱著現在排行第一名《扛得住》，還一直叫楊丞琳「琳琳阿姨」，甚至不怕生主動坐到楊丞琳旁邊牽著她的手，大福的超齡演出逗樂現場的大人，讓黃鴻升(小鬼)的遺作《扛得住》發揚光大；楊丞琳在限時動態寫下「竇大福可愛到炸，超會唱現在排行榜第一名的扛得住，昨天還一直叫我琳琳阿姨，然後主動要坐我旁邊，並且搭配牽我的手，我是否都愛叫做大福的小孩。」並感慨的說「昨天的美好，很難忘」。

而海芬社群當然也有這支影片，寫下「我們！一起扛得住！大人說，未來也許好複雜好辛苦好困難！但只要一起！把愛升起來！就能扛得住！中秋節團圓！」也TAG了李易等現場好友，李易也回應「大家都要扛起來」。

在 Instagram 查看這則貼文 海芬（@haiheaven519）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 30 日 下午 10:37 張貼

海芬邀請了好友在中秋前一天相聚，也因小鬼的驟逝特別感傷，但日子總要過下去，在社群寫下「就在又吃又喝又笑⋯當然又哭。大家努力扛得住一切，互相陪伴，彼此安慰。」

(中時新聞網)