新冠肺炎新增2例境外移入 指揮中心14：00記者會最新說明 10:232020/10/02 中時新聞網 徐秀娥 、王喜慶、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(圖/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋連假第2天，新冠肺炎新增2例境外移入病例！為此，中央流行疫情指揮中心14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情最新進度。 指揮中心統計，國內截至目前累計93,914例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含92,678例排除)，其中515例確診，分別為423例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、24人住院隔離中。 (中時新聞網) #新冠肺炎 #境外移入 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 10／12起搭兩岸班機 需3天內核酸報告 04:102020/10/01 生活新聞 登革熱別來！三峽新增2例登革熱 衛生局籲中秋戶外活動需做好防蚊措施 03:092020/10/02 社會 馬友友攜手老搭檔凱瑟琳 11月來台會樂迷 17:432020/10/01 生活 在陸港人返港 擬豁免檢疫 04:102020/10/01 話題觀察 新聞早班車》APEC峰會 張忠謀可望4度上陣 07:072020/10/02 政治 北市首例 娛樂稅限期減半徵收 04:102020/10/01 地方新聞 三峽登革熱群聚擴大 再添2人累計25人確診 17:092020/10/01 生活 APEC峰會 張忠謀可望4度上陣 04:102020/10/02 政治要聞 國旅爆發 旅館產值反衰退 04:102020/10/02 生活新聞 預防流感 嘉市備妥9.9萬劑疫苗 04:102020/10/01 地方新聞 生活熱門新聞 中秋連假逛好市多 2歲兒遭檢查員「偷塞紙張」 一打開老爸淚目 - 生活 馬英九眼部手術評價兩極 整形醫：眼皮割太多了 - 生活 口罩國家隊又出包 委外生產流出百萬片 - 生活 百萬名車九份路邊違停 機車全掛「沒一輛可離開」 - 生活 讀博士壓力大 過來人：敢於退出需要很大勇氣 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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