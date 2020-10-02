中秋連假第2天，新冠肺炎新增2例境外移入病例！為此，中央流行疫情指揮中心14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情最新進度。

指揮中心統計，國內截至目前累計93,914例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含92,678例排除)，其中515例確診，分別為423例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、24人住院隔離中。

(中時新聞網)