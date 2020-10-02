流感疫苗即將在10月5日開始施打，兒科醫師建議兒童今年一定要施打流感疫苗，因目前新冠肺炎還沒有有效治療藥物及疫苗，加上兒童的臨床表現都比較輕微，難以在第一時間鑑別罹患「流感」還是「新冠肺炎」。

豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉表示，冬天是流感季，老人和小孩都容易罹患流感，且容易發生併發症，施打流感疫苗除了能降低流感感染率，也能減少併發症發生。

國人普遍認為兒童不容易感染新冠肺炎，根據美國疾管署資料統計，美國有700多萬人罹患，其中而台北就有50萬人，占整體百分之7；國內目前尚未爆發社區感染，一旦爆發社區感染小孩罹患的比例也會與美國相同。

豐原醫院兒童感染科馬瑞杉說，兒童罹患新冠肺炎的臨床表現上雖然比較輕微，沒有大人容易罹患，但本身就容易得到病毒感染，流感季施打流感疫苗能增加保護力，也有助醫師在臨床上鑑別「流感」與「新冠肺炎」。

(中時 )