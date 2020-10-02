現場為1輛行駛中的自小客車撞進建築物後起火燃燒，全車燒毀，燃燒面積5平方公尺。（翻攝照片／姜霏傳真）

桃園蘆竹中正北路與南工路口2日早上5點發生一起火警，一輛小客車疑似失控撞進汽車行內，車輛起火燃燒，車主見狀不對勁趕緊棄車逃逸，蘆竹消防分隊接獲報案後隨即到場處理，所幸現場沒有其他民眾、無人傷亡。

據了解，駕駛行經中正北路欲在南工路口左轉時，失控衝進鐵皮屋內而後起火燃燒，駕駛無法撲滅火勢，於是棄車逃逸。由於該路口監視器維修中，而車行內的監視器也因當時斷電，所以沒有任何影像畫面，目前已通知車主到案說明，詳細車禍原因仍待釐清。

(中時 )