小客車失控撞進車行燃燒 車主棄車逃逸 10:252020/10/02 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車輛燃燒後現場仍有遺留車牌，詳細肇事原因仍待車主到場釐清。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場為1輛行駛中的自小客車撞進建築物後起火燃燒，全車燒毀，燃燒面積5平方公尺。（翻攝照片／姜霏傳真） 桃園蘆竹中正北路與南工路口2日早上5點發生一起火警，一輛小客車疑似失控撞進汽車行內，車輛起火燃燒，車主見狀不對勁趕緊棄車逃逸，蘆竹消防分隊接獲報案後隨即到場處理，所幸現場沒有其他民眾、無人傷亡。 據了解，駕駛行經中正北路欲在南工路口左轉時，失控衝進鐵皮屋內而後起火燃燒，駕駛無法撲滅火勢，於是棄車逃逸。由於該路口監視器維修中，而車行內的監視器也因當時斷電，所以沒有任何影像畫面，目前已通知車主到案說明，詳細車禍原因仍待釐清。 (中時 ) #路口 #駕駛 #中正 #監視器 #燃燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車撞路樹卡住 安全氣囊爆開男安全脫困 10:092020/10/01 社會 飛車撞破交流道廣告看板墜菜園 車內夫妻毫髮無傷 13:292020/10/01 社會 吉利汽車 料衝科創板整車第1股 04:102020/10/01 產業財經 岡山T字路口車禍 騎士被撞噴飛倒地 10:552020/10/01 社會 台南休旅車衝落邊坡駕駛不治 身分竟是前兄弟象球員買嘉瑞 10:092020/10/01 社會 嚴管奏效 國5上午順暢、午後估湧車流 12:012020/10/01 生活 國道3號槽罐車撞高架匝道 氣體槽爆炸起火一死 04:562020/09/30 社會 連假首日南下目前順暢 警方估計花蓮午後將湧入車潮 10:262020/10/01 生活 偷車賊衝撞偵防車稱以為是仇家 妨害公務無罪 15:392020/10/01 社會 氫氣槽車撞匝道大爆炸駕駛亡 父悲慟：他到職才半年 12:102020/09/30 社會 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 「天然木瓜牛奶」論壇約壞 一伸手下秒慘了 - 社會 禽獸父強上14歲親生女兒搞大肚 坐牢慘遭17名獄友暴打升天 - 社會 中秋倍感淒涼打胰島素輕生 警踢破鬼門關搶人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。