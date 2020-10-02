美國勞動部近日公布的「童工及強迫勞動製品清單」，把台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入名單中。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

台灣去年好不容易才把歐盟的IUU（非法、未報告及未受規範）「黃牌」警告拿掉，但美國勞動部近日公布的「童工及強迫勞動製品清單」，把台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入名單中，意謂日後台灣遠洋漁船的漁獲產品出口美國將面對嚴格限制，綠色和平指出，此項制裁預計將造成遠洋漁業中難以計算的經濟損失，也影響台灣在國際間的人權聲譽。

綠色和平表示，美國勞動部之所以決定將台灣遠洋漁船的漁獲列入「童工及強迫勞動製品清單」，是由於多年來不同的調查和報導，發現台灣遠洋漁業系統性的強迫勞動仍然存在。台灣政府和漁業雖然已採取不少措施，但這些政策執行和落實效果方面顯然不足 。美國勞動部也指出權宜船的運作，可能讓某些船東藉以規避本國法規的規範。

美國勞動部近日公布的「童工及強迫勞動製品清單」，把台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入名單中。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

美國勞動部近日公布的「童工及強迫勞動製品清單」，把台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入名單中。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

外籍漁工人權保障聯盟表示，在台灣遠洋漁船上工作的外籍漁工仍然承受著雙軌制度的「境外聘僱」所帶來的差別待遇，面臨強迫勞動的風險，呼籲勞動部和農委會漁業署應推出改善遠洋和沿近海漁業中漁工勞動條件的政策，包括加強落實漁船上的勞動檢查、漁船資訊透明度、漁獲資訊的可追朔性以及提升觀察員覆蓋率等，避免強迫勞動及人口販運的發生。

美國勞動部近日公布的「童工及強迫勞動製品清單」，把台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入名單中。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

「這是首度有台灣的產品列進清單內」，綠色和平媒體推廣主任陳瓊妤表示，意謂台灣的漁獲有更高的可能性會被美國海關發布暫扣令，報告內提及，台灣遠洋漁業對外籍勞工有包括有扣留身份證件、簽署漁工不清楚的合約、超時工作、語言與肢體不當對待等強迫勞動情事。

外籍漁工人權保障聯盟呼籲，美國勞動部應協助推動台灣政府進行改變，需要結構性的變革而不僅是表面功夫，才能從根本上改變剝削漁工和危害海洋生態的現況。

農委會漁業署署長張致盛表示，已透過駐美代表處持續與美方溝通，畢竟近年來我國在漁工人權部分改善甚多，包括薪水保障、勞動契約等都有；至於是否要修法保障？他說，目前很多法規都已建置。

(中時 )