南屯區2日凌晨許發生一起交通事故，一名余姓男子開著雙B名車，追撞前方由24歲夏姓男子機車騎士。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中秋夜不平靜，台中市南屯區2日凌晨兩時許，在秀泰影城旁發生一起交通事故，一名余姓男子開著雙B名車，沿著文心南路往三民西路方向行駛，行至文心南路與文心南七路口時，追撞前方由24歲夏姓男子機車騎士，造成夏男頭部、四肢擦傷，球鞋與安全帽噴飛在地上，但開車男子的同行友人見撞到人，竟未面露急色，還在旁嘻笑，令旁觀者無言，警方初步查，汽車駕駛疑沒有注意車前狀態，機車未發現肇事因素，交通事故肇因，還要進一步釐清。

初步調查原因為汽車駕駛未注意車前狀態，至於機車騎士尚未發現肇事因素，詳細車禍原因和責任，警方還要進一步調查。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局表示，今日凌晨2時39分，在南屯區文心南路與文心南七路口，發生一起車禍，29歲余姓男子駕駛一輛汽車，沿文心南路往三民西路方向行駛，行至文心南路與文心南七路口時，追撞前方由24歲夏姓男子駕駛的機車，交通分隊、南屯派出所員警獲報到場處理。

機車騎士被汽車追撞後造成頭部、四肢擦傷，立即送中山醫院治療，警方針對汽車與機車駕駛進行酒測，雙方駕駛人酒測為0.00mg／dl，未飲酒，經調閱路口監視器無關鍵影像，肇事因素，初步調查原因為汽車駕駛未注意車前狀態，至於機車騎士尚未發現肇事因素，詳細車禍原因和責任，警方還要進一步調查。

(中時 )