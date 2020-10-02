大陸各大城市的廣場舞大媽，令許多人聞之色變。尤其是早晚在廣場上放著勁爆音樂還嫌聲音小的時候，上前講理大媽們又不聽，罵街又罵不贏，社區民眾該怎麼辦呢？日前，廣西有一群廣場舞大媽遇到了對手，機智的居民用兩首神曲戰勝了大媽，這是有史以來居民大戰廣場舞大媽，唯一獲勝的一次，極大的鼓舞了士氣。

9月29日，廣西桂林一小區樓下，大媽們跳廣場舞時，竟有居民放《lost rivers》和《大悲咒》對抗。從視頻中看到，神曲一出，廣場舞瞬間停止。並且廣場舞大媽並沒有在此聚集，在這兩首神曲的循環播放聲中，大媽們悻悻不樂地離開了，網友紛紛稱贊這名居民的機智，這招「以毒攻毒」用的太巧妙了。

在以往社區居民和廣場舞大媽鬥智鬥勇的過程中，居民們都是失敗的多。之前，有各種對付廣場舞大媽的方式，比如用彈弓打，用自來水噴，甚至有人潑糞水，但是都被大媽們一一化解了，並且還變本加厲地提高了音響的音量，居民們備受煎熬，即便是報警，在警察走後，大媽們又迅速集結，根本沒法控制。

廣西桂林的這名機智居民，用神曲對抗廣場舞神曲，這招非常奏效，這種「以毒攻毒」「以牙還牙」的方式，效果非常好，相信在神曲《lost rivers》和《大悲咒》的影響下，大媽們能夠靜心，學會慈悲，學會照顧他人的感受，用這種和諧的聲音，開淨化大媽們躁動的心，洗禮她們無處安放的精力。

(中時 )