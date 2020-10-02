藝人歐陽娜娜在大陸演唱「祖國」，在台灣遭許多人砲轟。國民黨前副祕書長蔡正元指出，歐陽娜娜唱「祖國」沒什麼不對，倒是綠委王定宇這種外省子弟裝起「歷史悠久的台灣人」，根本就是「乞丐趕廟公」。

蔡正元在臉書發文說，歐陽娜娜到央視唱了一首「我的祖國」，被一堆知識淺薄的人亂罵一通。什麼是「祖國」？最清楚明暸的定義就是「祖先埋骨的國度」；什麼是「祖先」？就是從最近去世的先人往前算，算到無法再往前算為止，至少可以算到中秋節的歷史那麼久。

他說，歐陽娜娜的祖父的祖父，以及更早的祖父，肯定是埋骨在中國；當時統治中國的政權，採用的國號也肯定不叫中國；中國卻是一個國土及國度的通稱。因為在中國大地上，很多人稱皇稱帝，建立很多國家組織，其國號都不叫中國，但都自稱在統治中國。但不管什麼國號在統治中國，卻沒有一個國號的歷史，比中國作為國土和國度的稱呼更久。因此，可以說中國歷史悠久，不能說中華民國歷史悠久，也不能說中華人民共和國歷史悠久。

蔡正元指出，祖先埋骨的國度，必然是歷史悠久的國度，不是剛創立沒多久的國家組織。中華民國1912年才創立，時間只有108年，肯定不符合「祖國」的定義，所以中華民國不是歐陽娜娜的祖國，也不是大多數國民的「祖國」；中華人民共和國1949年才成立，時間也只有71年，更不符合「祖國」的定義，所以中華人民共和國，不會是歐陽娜娜的祖國，也不是大多數人民的「祖國」。

他提醒，中國確定是絕大多數台灣居民的祖國，外省人不用說，三代之前的祖先都在中國大陸，最早到台灣的客家人，十代之前的祖先也在中國大陸，即使再早到台灣的福建人，十五代之前的祖先也是在中國大陸。

蔡正元強調，「我的祖國」這首歌，講的「祖國」就是「中國」，不是中華民國，也不是中華人民共和國，因為這兩個國家組織的歷史還不夠悠久，歐陽娜娜唱這首歌有什麼不對？倒是王定宇這種外省子弟，祖先輩來到台灣這麼短的時間，就裝起「歷史悠久的台灣人」，對那些真正歷史悠久的原住民說三道四起來，說句不客氣的話，根本就是「乞丐趕廟公」。

(中時 )