由美國聯邦參議院「台灣連線」兩位共同主席殷霍夫（James Inhofe, R-OK）及孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）領銜發起，共計50位參議員於美東時間本10月1日聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）籲請支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。外交部對美國國會再次展現跨黨派力挺我國的堅定立場表達誠摯感謝。

聯名函強調，台灣是美國長期的經濟夥伴及安全盟友，並已宣布將採取具體行動鬆綁對美國肉類產品進口限制，因此連署的參議員均高度鼓勵賴海哲與台灣洽談BTA。信函中指出，台美BTA對分散美國供應鏈至關重要，有助建立自由及開放的印太區域，促進美國、台灣及整個印太區域的安全與經濟成長。

外交部表示，該聯名函自9月中旬推動以來，短時間內即獲參院兩黨高達總席次半數的50位聯邦參議員連署支持，其中也包括多位參院兩黨領袖級議員，凸顯我國政府相關政策，確已得到美國立法部門的正面回應。

外交部指出，此為繼去年12月計有161位聯邦眾議員聯名致函賴海哲貿易代表後，美國國會再次以堅定行動展現不分黨派對台灣的一致支持。外交部將持續與相關部會共同努力，在既有良好基礎上，進一步深化台灣與美國的經貿往來及全面友好夥伴關係。

(中時 )