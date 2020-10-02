故李登輝前總統預定10月7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，目前墓園仍在趕工中，傳出原訂10月1日完工的進度已然落後。為故李前總統奉安於此，後備指揮部也在墓區周邊新架設監視系統等，便於維護李前總統墓區安全。總統府表示，進度正常，如期舉行安奉禮拜。

總統府發言人張惇涵強調，同時，國防部也於周邊同步建置24小時監控系統，並與新北市警方連線，加強安全維護作業，確保五指山國軍示範公墓園區的莊嚴與安全。

張惇涵表示，對於五指山國軍示範公墓特勳區李前總統墓園工程進度一事，總統府感謝各單位全力投入，目前進度正常，也將於10月7日舉行李前總統奉安禮拜。

此外，後備指揮部今日也澄清，李前總統墓園目前工程進度正常，將如期如質完工。

後備指揮部指出，國軍五指山特勳工程，區分三階段執行。第一階段「擋土牆工程」，於9月25日完工；第二階段「造墓主體工程」，預於10月4日完工，並俟奉安後，再進行第三階段造景植栽。

後備指揮部強調，目前相關工程均依進度執行，媒體未經查證，即錯誤報導工程進度落後，本部特予澄清。另基於尊重家屬，五指山特勳區工程期間不便開放。

(中時 )