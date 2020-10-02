大陸國慶中秋雙節8天假期首日發生重大意外，10月1日13時4分，太原市迎澤區小山岩村台駘山景區冰燈雪雕館發生13死15傷火警，事發3天前，台駘山景區才剛完成安全檢查。新華社2日報導，山西省政府新聞辦公室指出，事發當晚，山西省政府組織召開全省安全生產工作視訊會議，決定立即展開全省重點行業領域安全生產專項檢查。

根據會議安排，成立了太原台駘山景區「10·1」重大火災事故調查組，組長由省應急廳主要負責人擔任。

報導稱，事故善後工作已經開展。太原市相關醫院成立了救治專家組，開通綠色通道，最大限度配備床位和醫護力量，積極對受傷人員開展救治。

10月1日晚，應急管理部消防救援局局長瓊色趕赴現場，對事故處置工作進行分析指導，初步不排除是電線走火引起。

大陸澎湃聞報導，事發三天前的9月28日，迎澤區黨政主要領導曾帶隊督導檢查轄區幾個人流密集場所的消防安全保衛工作，其中就包括此次發生火災事故的台駘山。

微信公號「太原消防」發布文章披露，為做好節日期間消防安全保衛工作，遏制重特大火災事故的發生，9月28日，迎澤區區委書記李慧、區長趙學軍帶隊到新化工市場、台駘山、中正天街等場所開展「兩節」期間消防安全督導檢查。

文章稱，從檢查情況來看，「各場所對消防安全工作的認識均有較大提高，能夠嚴格落實各項消防安全管理制度，但仍存在火災風險。針對存在的問題，大隊檢查人員逐一提出具體整改措施，責令單位及時消除存在的火災隱患。」

央視新聞報導，10月1日13時許，迎澤區小山岩村台駘山景區冰燈雪雕館發生火災，當地消防派出30輛消防車、181名消防員趕赴現場處置。目前，搜救工作已經結束。現場共搜救出28人，其中13人遇難，事故原因正在調查中。

國務院安委會決定對事故查處實行掛牌督辦，組織14個工作組赴各地開展明察暗訪。

據台駘山景區官方微信公眾號發布文章介紹，該景區於2013年對原先十多個石料廠和廢棄煤坑進行集中治理、打造，經過7年發展，成為觀光、休閒旅遊、生態休閒等為一體的綜合型旅遊生態遊樂園，為4A級景區。

澎湃新聞報導，發生火災的冰燈雪雕館是該景區近年來重點打造、推介的遊玩專案之一。景區曾多次撰文介紹，景區有超過「2萬平米」的冰雪世界，其中含6600平米四季彩色冰雕，是現在「華北地區最大的室內冰雕館」。冰雕製作團隊來自哈爾濱瑞景公司，出自哈爾濱冰雕大師邱廣會及其團隊。

(中時 )