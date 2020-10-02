新北市林口區78歲徐姓老婦人與孫女約好要在中秋節團聚烤肉，2日下午乘坐計程車到龜山去幸福社區，但徐姓婦人沒記地址，社區大樓又形狀相似，龜山警分局大林派出所警員巡邏發現，透過老婦身上的筆記本，成功聯繫到家人，助其月圓人團圓。

大林派出所警員連國凱、林芝妤巡邏龜山區幸福社區巷弄，因為中秋佳節家家戶戶皆在烤肉，員警眼尖發現一位老婦人徬徨無助的坐在路旁，主動上去關心詢問，78歲徐姓老婦人說，原來與兒子居住新北市林口區，因為疼愛的孫女邀請她來龜山區一起烤肉過中秋節，所以傍晚由林口搭計程車來到龜山區幸福社區，因為沒有記下地址及孫女、女兒電話，而且幸福社區巷弄非常相似，不知道該去哪裡找，而在路旁發呆，員警先請徐姓老婦人帶回派出所休息，遞上茶水讓她暖和身體。

員警在包包內的小筆記本上發現許多電話號碼，逐一打電話詢問，果然順利找到居住幸福社區女兒的電話，於19時許聯絡到其女兒趕到派出所接徐姓老婦人，得知尋獲母親的位置距離住家才隔兩條街，一家人感謝員警辛勞後趕回家烤肉慶助中秋節，剛好應景中秋佳節月圓人團圓。

(中時 )