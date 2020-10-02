觀夕平台大失控，連續兩日有民眾違規放煙火到凌晨，檢舉妨害安寧電話打爆也沒用。（程炳璋攝）

觀夕平台海灘直到凌晨仍有民眾施放煙火。（程炳璋攝）

民眾違規設攤賣煙火，警方、海巡署與消防人員到場關切，業者仍不願離去。（程炳璋攝）

觀夕平台因民眾施放煙火，現場堆放大批垃圾。（程炳璋攝）

民眾在漁港區草地上施放煙火。（程炳璋攝）

台南市安平區觀夕平台周遭區域，1日晚間至2日凌晨聚集逾千人次施放煙火，僅管台南市農業局漁港所早已公告禁止施放爆竹，仍然沒用，中秋夜全面失控，一艘停靠在遊艇碼頭往安檢所方向的漁船，2日凌晨2時25分甚至慘遭落焰燒毀。

台南市觀夕平台、黃金海岸周邊區域，每年中秋節都是民眾施放煙火的熱門去處，為了避免煙火落焰造成火警，台南市去年即與警局、消防局、海巡署與漁港所等單位成立聯合稽查小組。

今年為防止民眾施放煙火，落焰降到國慶煙火佈彈區，農業局提前公告漁港法第18條，禁止在安平漁港碼頭區施放爆竹煙火，違規可處3萬至15萬罰鍰。卻遇上新冠肺炎疫情禁出國與連假效應，民眾「報復性放煙火」，全面失控。

聯合稽查小組1日晚間無法控制觀夕平台燃放爆竹的大批人潮場面，漁港所派員管制遊艇碼頭以南道路，民眾仍四散在附近漁港道路、草地與海灘上施放，漁港所整晚僅開出50張勸導單，根本無嚇阻力。

一艘停靠在遊艇碼頭往安檢所方向的漁船，2日凌晨2時許竟慘遭煙火落焰燒毀，船主發現時船身已焦黑，只能看著船身欲哭無淚，警方與漁港所正追查肇事民眾。

觀夕平台、黃金海岸附近施放煙火至凌晨3、4時，附近住戶電話打爆消防局、警局檢舉妨害安寧，台南市環保局卻在噪音管制法上，有節慶排除條款。

警消人員中秋夜疲於奔命，苦於無法規可管，根據消防法規，販賣爆竹只要總重量不超過50公斤、火藥量不超過5公斤，就不違法。依照道路交通安全管理條例，可處罰占用道路的攤販，但攤販皆退縮到草地內擺攤，警方無法可罰。

(中時 )