香港聖公會教省秘書長管浩鳴今早證實，台灣殺人案嫌犯陳同佳已通知台灣代表律師聯絡相關部門，處理回台自首安排，期望10月底前成行。陳同佳也親自錄音表明自首意願。錄音全長23秒，陳同佳一開始再次向死者潘女家屬表示最大歉意，「我返台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。」

陳同佳錄音全文為：潘爸爸、潘媽媽，你們好，我是陳同佳，我再次為曉穎的事情向你們道歉，我返台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。

管浩鳴指出，陳同佳已通知台灣代表律師聯絡相關部門，處理回台自首安排，期望10月份內成行。律師會於台灣假期後，即下周一進行安排。有進一步消息會再通知。

陳同佳自去年10月因洗黑錢案出獄，曾公開承諾會赴台自首，之後一直未有露面或發言，這次是陳同佳事隔一年首度親自公開談及自首事宜。

(中時 )