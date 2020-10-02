網友在臉書社團爆廢公社分享，一輛價值逾百萬的特斯拉、一輛TOYOTA，昨天中秋節上午，把車停在九份黃金博物館機車停車場出入口，導致所有機車全被困在停車場內，無法進出。金瓜石派出所表示，已針對違規車輛開單告發。

「有錢就是任性，連個機車縫都不留」，原PO氣不過，拍照後於2日上午上傳爆廢公社，儘管事隔一天，仍引起廣大網友不滿，留言抨擊車主太沒品，「有錢買特斯拉，沒錢找停車位嗎」、「自己隨便造成別人不便」、「缺乏公德心的不良示範」、「不知道中秋節出遊更要守規矩嗎」。

今年秋節連假一連4天，許多景點人滿為患，車位更是一位難求。九份一早湧現出遊人潮，特斯拉及TOYOTA車主貪圖方便，把車停在停車場出入口，又沒留下連絡電話，導致欲進出的機車騎士傻眼，直呼怎麼會有這種人。

金瓜石派出所證實，的確有這兩輛車，員警接獲檢舉後前往現場，分別開出至少900元罰單，「它不只違停，還擋住停車場，車主可能涉及其他責任，正由警方釐清中」。

(中時新聞網)