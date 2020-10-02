東卯山黑熊三度誤中陷阱 特生中心療養復原良好

編號711台灣黑熊昨在台中市東卯山果園誤入套索陷阱，受困長達20小時，前腳及口腔受傷濺血，獸醫師以吹箭麻醉順利救援，初步檢傷並不嚴重，昨下午送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護。受傷黑熊經過一夜休養目前傷勢穩定，已能站立，並飲水及食用蔬果，獸醫師表示，野生黑熊對人警戒心很強，當務之急要讓黑熊好好休息，再視復原情況評估野放。

東勢林區管理處於10月1日上午接獲通報，位於東卯山附近果園發現台灣黑熊中套索，立即啟動通報救援行動。特生中心獸醫師抵達現場，下午1時55分開始麻醉並協助黑熊脫困，經檢傷及初步清創後，確認本次受傷狀況並不嚴重。

編號711台灣黑熊誤人陷阱，特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫團隊動員救援。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

獸醫師給予900公克地瓜、西瓜及木瓜等蔬果，編號711台灣黑熊馬上吃完。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

獸醫師考量黑熊體型龐大，現場道路狹窄救援不易，經聯繫周邊泰雅族南勢部落、斯可巴部落及哈崙台部落、天輪派出所及台中市山難搜救協會一同協助，在下午3時35分以大型鐵籠及貨車將黑熊運送往特生中心低海拔試驗站，於下午5時58分順利運抵低海拔試驗站安置在熊舍中，並限制在籠具中以方便後續觀察及治療。

東勢林管處表示，黑熊當晚從麻醉中恢復，獸醫師徹夜在觀察，並在熊舍內加裝暖氣機，避免牠在夜晚有失溫現象發生。到了晚間11時13分，黑熊已能站立，並會發出威嚇聲，完全恢復意識，但因為麻醉關係，尚無法給予食物，先以休息為主。

10月2日一早觀察熊況許可，6時56分給水，馬上喝約800cc的水，接著於9時30分給予約900克地瓜、西瓜及木瓜等蔬果，馬上吃完。因野生黑熊對人警戒心很強，不易頻繁靠近籠舍，但目前狀況穩定。

有關傷勢部分，經特生中心獸醫師檢查，傷勢集中在左前腳，因套索造成的傷害：腳底有破皮以及被捕捉的緊迫症候群，需要密切觀察注意及處理，預估照養7至14天傷勢不需密切處理後，再移至療養籠舍。目前照護重點以降低緊迫、進行傷口護理，最後將視恢復情況評估後續野放時程。

(中時 )