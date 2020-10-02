東石外傘頂洲漁船翻覆 5獲救、船東死亡

海巡署第五巡防區2日清晨5時45分許接獲通報指，嘉義縣東石鄉外海的外傘頂洲海域發生1艘膠筏翻覆，共計6人落海，其中5人有穿救生衣都得救，另1名王姓船東於上午10時40分許被救起時，已無生命跡象。

今日1艘膠筏前往外傘頂州「塭港堆燈塔」，過程中因漁船翻覆，6人落海，海巡署第五巡防獲報後調度2艘巡防艇，動員中部分署第四岸巡隊人力，並協調鄰近海域允能風場2艘運輸船，及向國搜中心申請2架直升機前往搜救。

海巡人員以救生圈搭長索，逐一救回4名人員。（海巡署艦隊分署第十三海巡隊提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉外海的外傘頂洲今天上午驚傳漁船翻覆，共計6人落海。（張毓翎攝）

抵達現場後，發現其中4人自行攀登上燈塔等待救援，由於案發地點位於沙洲傘尖，海流較強，海況也較差，加上翻覆船筏擋住撤離動線，船艇無法靠近接駁，後來海巡人員以救生圈搭長索，逐一救回4名人員。

海空持續搜索落海其餘2人，於上午7時30分許在船筏翻覆位置2浬外，找到其中1名工研院委託維修燈塔的王姓廠商人員，空勤直升機以吊掛方式將他救起，所幸其意識清醒、無生命危險，被送到台中榮民總醫院嘉義分院治療。

而失蹤的王姓船東，於上午10時40分許在北港溪外海3.5浬處被救援人員發現，但救起時已無生命跡象。

(中時 )