亞馬遜（Amazon）周四表示，今年該公司在美國的第一線員工有逾1.9萬人感染新冠病毒，約占總員工數的1.44％。由於勞工團體批評亞馬遜在疫情的處理態度，促使這家全球網路零售龍頭揭露此數據。

近月一些員工、官員和勞工團體指稱，亞馬遜在疫情期間維持倉庫營運，讓員工的健康曝於風險之中。該公司對此回應，與病毒在美國一般民眾的傳染情況相比，該公司員工感染率還低了42％。

亞馬遜在部落格鼓勵其他企業公布可比較的數據，並強調該公司11月每日可向5萬名美國員工進行病毒檢測。

(工商 )