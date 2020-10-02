亞馬遜揭露 今年有1.9萬員工染疫 11:082020/10/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞馬遜揭露 今年有1.9萬員工染疫(示意圖/shutterstock達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜（Amazon）周四表示，今年該公司在美國的第一線員工有逾1.9萬人感染新冠病毒，約占總員工數的1.44％。由於勞工團體批評亞馬遜在疫情的處理態度，促使這家全球網路零售龍頭揭露此數據。 近月一些員工、官員和勞工團體指稱，亞馬遜在疫情期間維持倉庫營運，讓員工的健康曝於風險之中。該公司對此回應，與病毒在美國一般民眾的傳染情況相比，該公司員工感染率還低了42％。 亞馬遜在部落格鼓勵其他企業公布可比較的數據，並強調該公司11月每日可向5萬名美國員工進行病毒檢測。 (工商 ) #全球 #亞馬遜 #美國 #勞工 #團體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美航空公司 啟動3.2萬人無薪假 04:102020/10/02 全球財經 特斯拉Q3交車量 將創新高 04:102020/10/02 全球財經 IMD世界數位競爭力 台灣升至第11名 04:102020/10/02 財經要聞 公司下新制強發「紅色炸彈」違反罰3000 他傻眼求助 07:002020/10/02 社會 遭監察院查帳 羅智強再嗆陳菊：直接罰120萬元 10:162020/10/02 政治 國旅爆發 旅館產值反衰退 04:102020/10/02 生活新聞 控陸威脅 川普：擴大稀土開採 04:102020/10/02 全球財經 筆電伺服器需求穩 台廠受惠 04:102020/10/02 產業．科技 美NextEra 傳有意收購杜克能源 04:102020/10/02 全球財經 前九月IPO、併購交易熱 華爾街 賺手續費640億美元 04:102020/10/02 全球財經 財經熱門新聞 中芯恐遭斷頭？英媒爆川普押錯籌碼 - 財經 台積電爆了！狂掃全球半數EUV機台 狠甩死敵 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 兇手竟是川普驚天一句 - 財經 納智捷U6 降價逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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