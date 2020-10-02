紅人繼昨日13局沒得分後，今日外卡系列賽G2仍遭勇士封鎖，22歲菜鳥I.安德森（Ian Anderson）主投6局無失分，打線則靠2發全壘打助威，勇士以5比0直落二擊敗紅人，確定晉級分區系列賽，而紅人則是連22局沒得分，為史上季後賽最慘。

紅人連2戰打線有如被冷凍，昨日全場敲11支安打卻1分未得，吞了13局鴨蛋，今日則遭勇士投手群壓制，整場僅敲2支安打，再連9局沒得分，成為史上首支在季後賽連22局都無法得分的隊伍，原紀錄是1921年洋基在世界大賽前20局讓巨人全吞蛋。

此戰I.安德森繳出超優質先發，主投6局僅被敲2支安打、無失分，飆出9次三振，牛棚後3任投手皆投1局沒被敲任何安打，投手群完美封鎖紅人打線；勇士隊友也給予大力支援，小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)在5局下敲長打攻下首分，接下來歐蘇納(Marcell Ozuna)、杜瓦(Adam Duvall)於8局下雙雙開轟，最後勇士就以5比0，連2場完封紅人晉級。

「顯然我們進攻失常了，」紅人一壘手沃托（Joey Votto）說，「對勇士表達敬意，不能說投球出乎我意料，這樣太不敬了，但他們的確很出色，有韌性又穩定，希望他們在下一輪走運。」

勇士上一次奪下季後賽系列賽勝利是2001年，當時I.安德森才3歲，這期間勇士連10度在季後賽失手，與小熊並列大聯盟史上最長沒贏過系列賽。I.安德森今年8月底才在大聯盟初登板，在例行賽僅丟6場比賽就被帶到季後賽，成為自1990年以來國聯史上第4年輕，在季後賽丟出6局以上無失分的投手。

I.安德森的表現令人驚艷，此戰敲出3安猛打賞的打者小阿庫尼亞就說，「他看起來像經驗老到的投手，似乎不慌不忙，總能控制自己的情緒，真的很了不起。」勇士下一輪將對上馬林魚與小熊的勝者。

(中時 )