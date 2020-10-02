好市多會員年費約1千多元，有網友好奇詢問「值得嗎？」引發熱議，網友戰翻，有人認為商品眾多又便宜，送禮自用都划算，但也有人認為量太多吃不完，且常常過度消費，離家又有點距離，因此不是很常去。

網友在PTT上發問，好市多的年費1千多，全台各地皆可用，只要會員不濫用「無條件退貨」的機制，那賣場和顧客雙方都皆大歡喜，此外，好市多的商品眾多，日常用品也一應俱全，因此想詢問各位好市多資深會員們，辦新會員值得嗎？

貼文引發熱議，許多人大推「值得」，「住附近又全家人的量，就辦吧」、「家庭、家裡很多人的比較適合」、「每個禮拜就去買牛肉雞肉 比全聯便宜很多」、「比商場便宜，一個月大概去3～4次，划算」、「光牛奶就很值得」。

但也有網友持反對意見表示，「不值得，買的東西吃不完」、「感覺會為了不浪費卡費 買太多」、「家樂福、全聯就很好用了，好市多沒比較便宜」、「大包裝家裡放不下， 一年才去2次 不辦了」。

(中時新聞網)