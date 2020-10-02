中國駐美國大使崔天凱周四（1日）表示，當前中美關係正經歷建交41年來罕見的嚴重困難；有人鼓動中美脫鈎，挑起意識形態對抗和新冷戰。但他相信一個健康穩定的中美關係不但符合兩國利益，也是構建人類命運共同體的必然要求。

據中國駐美國大使館網站，崔天凱在2020年國慶中秋雲端音樂招待會上致辭指出，中國堅定倡導和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體的初心從未改變。

他說，新型冠狀病毒肺炎疫情警示人們，應對這樣的全球性挑戰，大國競爭「工具箱」沒有答案，沉迷於冷戰思維和意識形態對抗沒有出路，只有加強國際協調合作、改革和完善國際治理才是人間正道。

崔天凱談及中美關係時表示，勿庸諱言，當前中美關係正經歷建交41年來罕見的嚴重困難。一些人企圖否定中美關係來之不易的發展成果，鼓動中美「脱鈎」，挑起意識形態對抗和「新冷戰」，嚴重損害中美兩國人民的根本利益。

崔天凱說，一個健康穩定的中美關係符合中美兩國利益。中國的對美政策保持高度穩定性和連續性，始終願本著善意和誠意發展對美關係，以只爭朝夕的精神推動兩國關係走上不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道。

(中時 )