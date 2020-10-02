2020是台北設市滿百年，台北市長柯文哲昨邀請6名前台北市長參加紀念活動，前總統陳水扁提到，對於在座市長只有做一任，代表他做的不夠好；扁今表示，前議長陳健治則回，「是上天要阿扁提前做總統」。

此外，昨天也是扁與馬英九從2008年之後，昨天首度同台；據了解，活動結束後，是馬英九先趨前與陳水扁寒暄，扁也客氣回應。記者當晚私下詢問陳水扁，兩人說了什麼？陳水扁說，「最高機密(Top secret )!」

昨天陳水扁致詞時有感而發地說，「在場4位民選院轄市台北市長，只有阿扁做1任，其他3位都是連任，代表阿扁做的不夠好，非常慚愧。」扁今天在臉書表示，當年的老議長陳健治則回應，不是阿扁做不好，不用覺得慚愧，那是上天要阿扁提前做總統。

陳健治是扁台北市長任內的台北市議會議長，兩人時任時，多次交鋒，與市議會鬧得水火不容；陳健治更以議長身分罕見親上火線質詢扁，將質詢錄影帶送給市長陳水扁時，沒想到陳水扁順手丟進垃圾桶，說「比垃圾還不如」，引發市議員一陣痛罵。

(中時 )