喜迎中秋連假，三義木雕藝術節系列活動自即日起至10月4日，在三義木雕博物館及水美藝術街展開，吸引大批遊客前來欣賞木雕展！

今年三義木雕藝術節活動以「藝動」為主題，在中秋連假期間，木雕博物館週邊有木雕師現場創作、藝文表演、特色市集、木藝體驗，同時在水美藝術街規劃有藝術街角串聯、慢工DIY等活動，讓民眾可享受三義慢城的生活氛圍，苗栗縣長徐耀昌歡迎全台遊客前來三義旅遊。

2020三義木雕藝術節系列活動，內容相當豐富而多元，在木雕博物館前廣場進行包括木雕大師「觸手生春木雕秀」現場創作表演、冰雕即興創作、木藝文創市集、親子木雕DIY、舞台動態表演等。

而在水美藝術街，則有藝術街角串聯，專人導覽探索職人走廊、慢工DIY手作活動、竹籐編織等；在三義木雕博物館內，則有茶席文化體驗及茶器木作體驗營。

為了讓大家感受三義慢城的獨特魅力，10月1日至10月3日晚上7時，在三義木雕博物館前廣場更推出「蚊子電影院」，播放有關三義木雕的人、事、物，搭配現場故事解說，讓民眾細細品味三義木雕慢活之旅。

10/1開幕活動，最具有看頭的是邁入第13屆的「2020臺灣國際木雕競賽」頒獎典禮。今年參與競賽為臺灣、中國大陸、法國、厄瓜多、印尼、及澳門等6個國家地區，129件作品，經過評審團專業嚴正的評選，二大類合計59件作品入選展出。

臺灣國際木雕競賽因去年度臺灣木雕薪傳獎得主為陳啟村，為鼓勵年輕新秀木雕新生代參與競賽，特將其部分獎金20萬元贈予參與木雕薪傳營的青年學子，榮獲得獎者每位5000元獎金、入選者2000元之獎金。

苗栗縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫及裕隆李建輝副總等官員，頒發獎狀及獎盃給予裕隆木雕薪傳獎得主陳茂成《乘風破浪》、裕隆木雕創新獎得主江慧琳《四個夢》、工藝木雕經典大獎得主楊天吉《淘氣》、當代木雕大獎潘煒中《獨自建構》、工藝木雕類優選：鄧朝譽《編織愛－大愛觀自在》、楊屋《和諧與共》、楊孟濠《薪伙箱傳》、曹小武《昭君出塞》、林星《突破》、及當代木雕類優選：張巧玉《我住在－》、莊駿良《以怒制怒》及關若宇《海喻》、鄧坤《狗味兒》、張橋《夢語．錦程》，還有臺灣木雕薪傳獎得主，資深且對木雕藝術貢獻的李秉圭先生作品《鍾馗》，所有獲獎作品均於三義木雕博物館展出至10月25日。

徐耀昌感謝文化部、客委會、交通部觀光局、臺灣中油、台電、裕隆公司等單位支持與協助，讓三義木雕藝術節能一年比一年更精彩，更歡迎全國各地的遊客，趁著中秋節連續假期，一起到三義來賞木雕、遊山城。

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