塵封36年的市定古蹟新竹州圖書館，10月1日能夠重啟，讓閱讀這件美麗的事情再次延續，其實是緣於一場美麗的誤會與邂逅。

文人墨客，總是喜歡將「一個邂逅」，形容為是「一段美麗故事的開始」。而新竹州圖的重啟，不只是一個邂逅，更是從一個誤會開始，然而誤會開啟的卻是一段美麗的故事。

說起這一段誤會卻美麗的邂逅，不能不提新竹市長林智堅與新光慈善基金會董事長吳東進。

州圖的重啟，對林智堅來講，是一段「6個司康」的美麗記憶。在這個記憶裡，有著與州圖、與吳東進邂逅的美好回憶。

在林智堅就學期間，經常經過「封鎖」的州圖，也在林智堅的腦海裡留下「好美的建築」印記。林智堅指出，小時候看到封鎖的州圖，只是覺得很可惜。

當年他成為新竹市議員後，自然知道州圖塵封的原由。林智堅指出，他在市議會時就提案建議市政府，應與新光合作、活化運用，讓州圖重現世人面前。

然而，林智堅的提案，直到他成新竹市長，有了實現的機會。於是，在2015年5月21日為活化州圖而北上造訪吳東進。

林智堅透露，在北上造訪吳東進的前一天，他突然感到非常的緊張，因為他不知道應該要帶什麼禮物？想來想去，實在沒辦法，於是決定與太太商量。當天，林智堅是帶著愛烘培的太太親手焙製的6個司康作為伴手禮北上。

林智堅對當時會面的情節印象最為深刻的是，吳東進對新竹的未來與發展非常的關心，彼此談論著新竹的過去、現在與未來的發展，當然最重要的是，吳東進允諾會全力支持活化州圖的重啟。

過程中，林智堅透露，出現900萬元的缺額，只能再次造訪吳東進。他說，再次北上造訪，實在想不到要帶什麼，於是只好「兩串蕉，空手道」，沒想到吳東進不但爽快答應，走時吳東進還拍拍林智堅的肩要他放心。

林智堅在敘述這段過程時雖然笑說，他是用太太的6個司康換來今天州圖的重現，然而，他心裡明白，是吳東進對回饋社會、特別是對回饋故里的心，才是州圖重現的關鍵。

對吳東進來講，州圖就是個美麗的誤會了。其實1984年新光人壽標下州圖時，就跟鄉親們承諾，即使將來改建成商業大樓，也要在其中設立一個圖書館來回饋地方鄉親，讓新竹圖書館能有更寬敞的空間。

一場美麗的誤會如今演變為美麗故事的開端，也讓閱讀與世人以新的面貌，進行不同的邂逅。

(工商 )