今天是中秋節第二天，各式各樣的月餅，加上文旦、烤肉，親朋好友團聚一起，更讓人食慾大開，幾天下來，不只天上明月圓，連自己的肚子也圓了。鮮少有人可以抵擋得了美食的誘惑，因此要過一個圓滿的中秋佳節還真需要一點巧思。

鈉攝取過多易致高血壓 罹患腦中風機會是一般人3倍

依據衛生福利部建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6公克）。國民健康署指出，飲食中的鈉（鹽）攝取過多是血壓升高及高血壓的主要原因之ㄧ，若不能改變吃重鹹的飲食習慣，後續將導致高血壓及更嚴重的中風問題。

此外，年輕人鈉攝取量超標的情形，已經比想像的嚴重許多，目前每12個年輕人（20-39歲）就有1人患有高血壓，而其中有高達四分之三對自己罹患高血壓渾然不覺，而更可怕的是，高血壓病人未來罹患腦中風的風險又是一般人的3倍。

加工食品含鈉量高 加上沾醬每日攝取量就會超標

中秋烤肉在大快朵頤之際，燒烤類食材經常是選用許多加工食品，如香腸、甜不辣、豬血糕、熱狗及各類丸子等，這類加工食品往往鈉含量高，再加上食用燒烤食物，多數人都習慣沾過量醬料，使得一餐燒烤食物下肚，也攝入了超高的鈉量。

國民健康署整理較常被市面上用來當成燒烤食材的加工食品鈉含量發現，光是選擇香腸1根加上甜不辣3片，鈉含量就達1378毫克（已達每日建議攝取量一半）。然而，燒烤食物搭配的沾醬，亦是鈉攝取過多的主要原因，目前市面上常見的調味醬料鈉含量每一大匙（15㏄）就高達600毫克以上，若以用來盛放醬料的小碟子為例，半碟（50㏄）沾醬（醬油+烏醋+豆瓣醬）鈉含量就將近2000毫克，幾乎快要接近一天的鈉建議量了。

高溫烹調食物易產生致癌物 選擇新鮮蔬果+自製沾醬顧健康

值得一提的是，燒烤類食物之料理方式，屬於高溫（溫度超過100度以上）烹調食物，以高溫烹調食物，許多致癌物質即會開始產生，且烹調的時間越長，產生越多，尤其焦黑的部分毒素最多，此部分吃下肚，容易導致癌症。

所以，在食材的選擇上，建議多挑選新鮮肉品、魚、蝦等海鮮類，並搭配菇類、青椒、筊白筍、絲瓜等新鮮蔬菜，佐以新鮮水果為選擇燒烤食材的選取原則；食用燒烤時，能儘量不沾醬料或是少量搭配食用，最好可用天然食材自製，如新鮮的蔬果、堅果類及不同辛香料製作，既健康又具有獨特風味的烤肉沾醬。

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(中時新聞網)