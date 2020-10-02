裝備齊全 毒販偽裝外送員連制服、背包都有 11:292020/10/02 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市葉姓男子偽裝成外送員送毒品，但仍遭警方循線查獲。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園警分局青溪派出所員警網路巡邏時，發現19歲葉姓男子利用暗號，在網路社群販售咖啡包，還偽裝成外送員送貨，甚至外送公司包包、制服都有。警方布線掌握行蹤，1日傍晚趁其送貨到大業路某超商前，將其逮捕。 警方還在保溫箱內起出毒品咖啡包16包，葉男坦承為規避警方查緝，打扮成外送員，並將毒品咖啡包裝在紙盒內送貨交易，不料還是遭查獲，全案依法移請偵辦。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ (中時 ) #外送 #警方 #咖啡 #毒品 #網路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園慢車行人違規 超商也可繳罰單 04:102020/10/02 地方新聞 全台特色門市照過來 04:102020/10/02 時尚消費 登革熱別來！三峽新增2例登革熱 衛生局籲中秋戶外活動需做好防蚊措施 03:092020/10/02 社會 桃竹版圖藍大於綠 空降挑戰大 04:102020/10/02 政治要聞 勇警身故 署長允提4億改善裝備 04:102020/10/02 地方新聞 埔心茄苳公聖誕 上萬契孫換貫絭 04:102020/10/02 地方新聞 連假第二天 國一南屯交流道車禍 貨車頭全毀司機受困 09:582020/10/02 社會 連鎖咖啡掀蔬食潮 04:102020/10/02 時尚消費 電信三雄499雙飽 中秋戰一波 04:102020/10/02 財經要聞 陸頂級飯局 國宴秀文化特色 04:102020/10/02 兩岸新聞 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 「天然木瓜牛奶」論壇約壞 一伸手下秒慘了 - 社會 中秋倍感淒涼打胰島素輕生 警踢破鬼門關搶人 - 社會 禽獸父強上14歲親生女兒搞大肚 坐牢慘遭17名獄友暴打升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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