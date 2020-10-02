桃園警分局青溪派出所員警網路巡邏時，發現19歲葉姓男子利用暗號，在網路社群販售咖啡包，還偽裝成外送員送貨，甚至外送公司包包、制服都有。警方布線掌握行蹤，1日傍晚趁其送貨到大業路某超商前，將其逮捕。

警方還在保溫箱內起出毒品咖啡包16包，葉男坦承為規避警方查緝，打扮成外送員，並將毒品咖啡包裝在紙盒內送貨交易，不料還是遭查獲，全案依法移請偵辦。

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(中時 )