連假遇到秋高氣爽的好天氣，全台各地景點都吸引人潮，許多品牌特色門市也成為民眾打卡拍照熱點，例如星巴克在中南部多了不少藝術門市，從外觀到內裝都是美學，超商也有重機迷想朝聖的機車模型門市等，為連假出遊增添新話題。

◎星巴克近期於高雄左營成立「博愛華夏門市」，屋頂以琉璃鋼瓦的材質為設計，搭配磚紅色外牆，帶來傳統古樸的意趣；門市內藝術牆面，以金屬漆料來表現層次，呈現出咖啡田園的景緻。

◎星巴克苗栗第2間街邊店點「苗栗國華門市」，位於苗栗巨蛋體育館對街，以現代簡約的幾何建築外觀，呈現出空間虛實交錯之感；「台南新市門市」，則以純白外型搭配立體感外觀；還有高雄旗山老街旁的「旗山門市」，重新詮釋旗山的傳統場景－菸樓。

◎躍升國旅熱點的屏東，星巴克也結合在地故事，「潮州門市」汲取傳統戲曲的底蘊，帶來彷彿戲劇舞台的場景；「屏東民生門市」靈感來自特產－鳳梨，洋溢著南部的熱情活力。

◎7-11南投清境門市結合OPEN家族及青青草原特色，及旗下K‧Seren美妝及菓子屋的複合業態，也是目前海拔最高的複合店，入口首創3.5公尺的巨型OPEN小將綿羊造型公仔，供民眾拍照打卡；而7-11台東「香蘭門市」，以黑色屋頂搭配純白牆壁，附近路標還標榜該門市「廁所很大」引起討論。

◎OK超商宜蘭的中福門市，打造以1：1擬真的重型機車模型盒，讓重機迷們欣賞完蘭陽平原的美景後，可到超酷的打卡熱點拍照解悶。

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(中時新聞網)